G Mining Ventures hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

G Mining Ventures hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,76 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte G Mining Ventures ein EPS von 0,160 CAD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 222,7 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte G Mining Ventures 58,7 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at