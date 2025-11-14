|
G Mining Ventures hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
G Mining Ventures hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,76 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte G Mining Ventures ein EPS von 0,160 CAD je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig wurden 222,7 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte G Mining Ventures 58,7 Millionen CAD umgesetzt.
