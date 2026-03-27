G Mining Ventures präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

G Mining Ventures stellte am 25.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,56 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,100 CAD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 266,8 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 143,0 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,77 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,250 CAD je Aktie vermeldet.

Der Jahresumsatz wurde auf 811,36 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 198,99 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at