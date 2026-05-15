G Mining Ventures vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

G Mining Ventures stellte am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,48 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte G Mining Ventures 0,160 CAD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 36,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 192,0 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 140,6 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at