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14.08.2026 06:31:29
G Mining Ventures: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
G Mining Ventures veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,290 CAD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 217,5 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 179,5 Millionen CAD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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