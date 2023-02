G-NEXT: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

G-NEXT präsentierte in der am 13.02.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 19,500 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -37,660 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat G-NEXT im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 137,0 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 116,0 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at