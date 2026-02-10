Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|
10.02.2026 09:00:00
G Pro X2 Superstrike: Logitech veröffentlicht Maus mit induktivem Klick
Logitech bringt mit der G Pro X2 Superstrike eine Gaming-Maus, die ohne mechanische Mausklicks auskommt. Stattdessen erkennt ein induktiver Sensor Eingaben. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Logitech S.A.
|
09:29
|Börse Zürich: SMI beginnt die Mittwochssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
09.02.26
|Starker Wochentag in Zürich: SMI klettert zum Start (finanzen.at)
|
06.02.26
|Aufschläge in Zürich: SLI verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
06.02.26