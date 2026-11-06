G R Infraprojects legte Quartalsergebnis vor

G R Infraprojects hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 30,25 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 19,91 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat G R Infraprojects mit einem Umsatz von insgesamt 23,25 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,02 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 45,14 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at