G R Infraprojects: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

G R Infraprojects hat am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 21,39 INR gegenüber 41,75 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 25,00 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22,76 Milliarden INR umgesetzt.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 93,31 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 104,88 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 83,99 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 13,58 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 73,95 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at