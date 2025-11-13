G R Infraprojects stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

G R Infraprojects hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 19,91 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte G R Infraprojects 19,99 INR je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat G R Infraprojects mit einem Umsatz von insgesamt 16,02 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,94 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 14,90 Prozent gesteigert.

