09.02.2026 06:31:29
G R Infraprojects stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
G R Infraprojects präsentierte in der am 06.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Das EPS wurde auf 26,79 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 27,06 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 23,08 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 36,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,95 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
