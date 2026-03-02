G Steel präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

G Steel hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 THB beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das G Steel ein Ergebnis je Aktie von -0,030 THB vermeldet.

Umsatzseitig wurden 2,57 Milliarden THB vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte G Steel 2,12 Milliarden THB umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,050 THB gegenüber -0,060 THB im Vorjahr verkündet.

Mit einem Umsatz von 8,36 Milliarden THB, gegenüber 8,37 Milliarden THB im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 0,15 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at