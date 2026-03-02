|
02.03.2026 06:31:29
G Steel präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
G Steel hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 THB beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das G Steel ein Ergebnis je Aktie von -0,030 THB vermeldet.
Umsatzseitig wurden 2,57 Milliarden THB vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte G Steel 2,12 Milliarden THB umgesetzt.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,050 THB gegenüber -0,060 THB im Vorjahr verkündet.
Mit einem Umsatz von 8,36 Milliarden THB, gegenüber 8,37 Milliarden THB im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 0,15 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.