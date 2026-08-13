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13.08.2026 06:31:29
G taste stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
G taste gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,090 JPY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden 6,03 Milliarden JPY gegenüber 5,74 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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