G taste stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

G taste gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,090 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 6,03 Milliarden JPY gegenüber 5,74 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at