G-Tech Info-Training zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

G-Tech Info-Training äußerte sich am 31.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,35 INR gegenüber -0,030 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.at