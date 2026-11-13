G-TEKT präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

G-TEKT gab am 12.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 43,38 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 40,30 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 85,72 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 77,18 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at