18.05.2026 06:31:29

G-TEKT: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

G-TEKT hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 167,38 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 82,22 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 84,60 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 99,04 Milliarden JPY ausgewiesen.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 314,31 JPY gegenüber 289,39 JPY im Vorjahr.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,72 Prozent auf 333,41 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 339,23 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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