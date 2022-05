G1 Therapeutics stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

G1 Therapeutics präsentierte in der am 04.05.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,150 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,650 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 6,9 Millionen USD, gegenüber 14,2 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 51,48 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at