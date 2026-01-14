G2 Goldfields gewährte Anlegern Blick in die Bücher

G2 Goldfields hat am 12.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei G2 Goldfields ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat G2 Goldfields im vergangenen Quartal 0,5 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 161,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte G2 Goldfields 0,2 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at