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15.04.2026 06:31:29
G2 Goldfields: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
G2 Goldfields hat am 13.04.2026 die Bücher zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 231,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0,5 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 0,2 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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