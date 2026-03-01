Tower Semiconductor LtdShs Aktie
WKN: 893169 / ISIN: IL0010823792
|
01.03.2026 04:10:50
G2 Investment Partners Dumped Tower Semiconductor Shares Worth Over $20 Million. Is the Stock a Buy or Sell?
According to an SEC filing dated February 17, 2026, G2 Investment Partners Management LLC reduced its position in Tower Semiconductor (NASDAQ:TSEM) by 215,929 shares. The estimated value of the shares sold was $20.80 million, based on the average closing price for the quarter ended December 31, 2025. The quarter-end value of the position fell by $12.27 million, reflecting both trading activity and interim price changes.G2’s sale reduced Tower Semiconductor to 2.07% of reportable AUM; the position was previously 4.2% of the fund's AUM as of the prior quarter.Top holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tower Semiconductor LtdShs
|
10.02.26
|Ausblick: Tower Semiconductor präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.01.26
|Erste Schätzungen: Tower Semiconductor präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
26.10.25
|Erste Schätzungen: Tower Semiconductor gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)