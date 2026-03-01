Tower Semiconductor LtdShs Aktie

Tower Semiconductor LtdShs

WKN: 893169 / ISIN: IL0010823792

01.03.2026 04:10:50

G2 Investment Partners Dumped Tower Semiconductor Shares Worth Over $20 Million. Is the Stock a Buy or Sell?

According to an SEC filing dated February 17, 2026, G2 Investment Partners Management LLC reduced its position in Tower Semiconductor (NASDAQ:TSEM) by 215,929 shares. The estimated value of the shares sold was $20.80 million, based on the average closing price for the quarter ended December 31, 2025. The quarter-end value of the position fell by $12.27 million, reflecting both trading activity and interim price changes.G2’s sale reduced Tower Semiconductor to 2.07% of reportable AUM; the position was previously 4.2% of the fund's AUM as of the prior quarter.Top holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
