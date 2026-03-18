Xometr a Aktie
WKN DE: A3CTJB / ISIN: US98423F1093
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18.03.2026 12:37:36
G2 Investment Partners Initiates a New Position in Xometry
According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated Feb. 17, G2 Investment Partners Management LLC reported a new stake in Xometry Xometry (NASDAQ:XMTR), acquiring 221,679 shares. Xometry is a leading digital marketplace for on-demand manufacturing, leveraging a broad partner network to deliver custom parts and assemblies at scale. Xometry enables a wide range of customers to source manufactured parts and assemblies using its technology-driven marketplace platform.G2 Investment Partners quickly ramped up its position in Xometry to become one of its largest holdings. It didn’t hold any shares on Sept. 30, but its holdings, valued at $13.2 million, made up 3.1% of its assets under management (AUM) on Dec. 31, according to its SEC filing.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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