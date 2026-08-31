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31.08.2026 11:09:44
G20 Finance Officials Gather in U.S. as Iran War Grips Global Economy
The meeting is expected to focus on the ongoing economic shock from the war in Iran, which has driven up oil prices globally.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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