G2R gewährte Anlegern Blick in die Bücher

G2R äußerte sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 1378,12 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei G2R noch ein Gewinn pro Aktie von 1101,00 KRW in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,73 Prozent auf 211,89 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte G2R 227,18 Milliarden KRW umgesetzt.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1072,40 KRW beziffert. Im Jahr zuvor waren 1400,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 483,85 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 12,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 554,73 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

