G2R: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

G2R hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 170,04 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren -38,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 102,77 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 3,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 99,00 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at