G2R: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

G2R gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 361,87 KRW gegenüber 213,00 KRW im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat G2R im vergangenen Quartal 87,48 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte G2R 92,19 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at