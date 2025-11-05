|
05.11.2025 06:31:28
G2R stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
G2R ließ sich am 03.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat G2R die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 208,72 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 343,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 20,84 Prozent auf 92,20 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 116,46 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!