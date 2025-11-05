G2R stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

G2R ließ sich am 03.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat G2R die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 208,72 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 343,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 20,84 Prozent auf 92,20 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 116,46 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at