G5 Entertainment AB hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

G5 Entertainment AB präsentierte in der am 05.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 1,73 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,14 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 228,6 Millionen SEK – das entspricht einem Minus von 15,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 269,9 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at