G5 Entertainment AB hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

G5 Entertainment AB präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,71 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,880 SEK je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 188,2 Millionen SEK – das entspricht einem Abschlag von 18,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 231,6 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at