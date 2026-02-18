18.02.2026 06:31:28

G5 Entertainment AB: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

G5 Entertainment AB hat am 17.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,28 SEK. Im Vorjahresquartal hatten 4,29 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 221,1 Millionen SEK – das entspricht einem Abschlag von 20,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 279,3 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 3,87 SEK beziffert. Im Jahr zuvor waren 15,22 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 17,01 Prozent auf 941,58 Millionen SEK. Im Vorjahr hatte G5 Entertainment AB 1,13 Milliarden SEK umgesetzt.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 4,38 SEK je Aktie sowie einen Umsatz von 947,71 Millionen SEK ausgegeben.

