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06.11.2026 06:31:28
G5 Entertainment AB: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
G5 Entertainment AB präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,97 SEK, nach 1,73 SEK im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 18,56 Prozent auf 186,2 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte G5 Entertainment AB 228,6 Millionen SEK umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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