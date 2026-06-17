G-7 HOLDINGS Aktie
WKN: 902418 / ISIN: JP3172450003
|
17.06.2026 07:19:20
G7: Trump says Russia should 'make a deal' on Ukraine
US President Donald Trump said he has a "good" meeting with Ukraine's Zelenskyy on the sidelines of the G7 summit, as European leaders look to add pressure on Russia. DW has the latest.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!