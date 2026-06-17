G-7 HOLDINGS Aktie

G-7 HOLDINGS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 902418 / ISIN: JP3172450003

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17.06.2026 07:19:20

G7: Trump says Russia should 'make a deal' on Ukraine

US President Donald Trump said he has a "good" meeting with Ukraine's Zelenskyy on the sidelines of the G7 summit, as European leaders look to add pressure on Russia. DW has the latest.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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