G7-Außenminister beraten am Samstag in München über Ukraine-Krise

BERLIN (dpa-AFX) - Die Außenminister der führenden demokratischen Wirtschaftsmächte wollen sich am Samstag am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz zu Beratungen über die Ukraine-Krise treffen. Der Sprecher des Auswärtigen Amts, Christopher Burger, kündigte dieses G7-Treffen unter Leitung von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Mittwoch in Berlin an. Deutschland hat derzeit den Vorsitz in der Gruppe, der außerdem die USA, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada und Japan angehören.

Außerdem sei ein Treffen der Außenminister Deutschlands, Frankreichs und der Ukraine geplant, sagte Burger. Russland bleibt dem weltweit wichtigsten Treffen zur Sicherheitspolitik erstmals seit vielen Jahren fern.

Die Konferenz findet von Freitag bis Sonntag statt. Zu den Teilnehmern werden Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), US-Vizepräsidentin Kamala Harris und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zählen./mfi/DP/jha