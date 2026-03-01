G7-Außenminister beraten über Lage im Iran

TOKIO (dpa-AFX) - Die Außenminister der G7-Länder wirtschaftsstarker Demokratien haben sich nach Beginn der israelisch-amerikanischen Angriffe gegen Ziele im Iran auf eine enge Abstimmung verständigt. Die USA hätten einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen und ihre weiteren Aussichten gegeben, teilte das japanische Außenministerium nach einem Telefonat der Minister mit. Irans Staatsoberhaupt und Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei war zuvor nach Angaben von US-Präsident Donald Trump bei den Angriffen getötet worden.

Japan werde in Bezug auf den Iran mit der internationalen Gemeinschaft, einschließlich der G7-Gruppe weiter "alle notwendigen diplomatischen Anstrengungen" unternehmen, sagte Außenminister Toshimitsu Motegi. Zu den G7-Ländern gehören neben Japan und den USA auch Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien und Kanada./ln/DP/zb