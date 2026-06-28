G-7 HOLDINGS Aktie
WKN: 902418 / ISIN: JP3172450003
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28.06.2026 09:02:00
G7-Datenschutzgipfel: Ruf nach Regeln für Alterskontrollen und Smart Homes
Die Aufsichtsbehörden der G7-Staaten verlangen einen strikten Grundrechtsschutz bei der Online-Altersüberprüfung und nehmen vernetzte Kinderzimmer ins Visier.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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