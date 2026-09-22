Saudi Aktie
WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062
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22.09.2026 18:03:28
G7 demands Houthis 'immediately' cease Saudi strikes
The G7 nations have accused Yemen's Houthi rebels of targeting civilian shipping near Saudi Arabia. UK PM Andy Burnham said he will offer "time-limited" and "defensive" military support to repel the attacks.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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