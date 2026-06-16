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16.06.2026 05:49:39
G7-Gipfel berät in Évian über Ukraine und Iran-Vereinbarung
ÉVIAN (dpa-AFX) - Die Staats- und Regierungschefs der führenden Industrienationen (G7) setzen an diesem Dienstag mit Beratungen über die stockenden Friedensbemühungen für die Ukraine ihren Gipfel im französischen Évian fort. An den Gesprächen soll auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilnehmen. Mit Spannung wird erwartet, wie sich US-Präsident Donald Trump zu europäischen Forderungen äußert, stärker in die Verhandlungen mit Moskau einbezogen zu werden. Bisher gelten die USA als alleiniger Vermittler.
Zweites großes Thema in dem Luxushotel am Genfersee werden mögliche Konsequenzen aus der Einigung zwischen den USA und dem Iran über ein Rahmenabkommen für ein Ende des Iran-Kriegs sein. Trump hatte die Vereinbarung an seinem 80. Geburtstag wenige Stunden vor dem Abflug nach Évian verkündet.
Die Europäer bereiten sich für den Fall eines Kriegsendes auf eine Militärmission zur Sicherung der vom Iran blockierten Straße von Hormus vor. Die Bundesregierung hat die deutsche Bereitschaft zur Beteiligung etwa an der Minenräumung in dem Seeweg erklärt, diese aber unter anderem von einem Bundestagsmandat abhängig gemacht.
G7-Mitglieder sind neben Deutschland und Frankreich auch Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und die USA. Frankreich hat im laufenden Jahr den G7-Vorsitz. Deutschland wird von Kanzler Friedrich Merz (CDU) vertreten./bk/DP/stw
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