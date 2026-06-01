G-7 HOLDINGS Aktie

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WKN: 902418 / ISIN: JP3172450003

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01.06.2026 19:11:00

G7-Gipfel in Paris: Gemeinsame Front für den Jugendschutz im Internet

Die Digitalminister der führenden Industrienationen beschließen Grundsätze für ein sichereres Netz. Beim Energiehunger der KI gab es dagegen keinen Konsens.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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