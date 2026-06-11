G-7 HOLDINGS Aktie
WKN: 902418 / ISIN: JP3172450003
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11.06.2026 15:01:50
G7 in Évian: Dieses Hotel empfängt seine Könige
Am 15. Juni empfängt das «Hotel Royal» in Évian die G7-Staatschefs, darunter Donald Trump, Giorgia Meloni und Friedrich Merz. finews war schon vorher da: ein Besuch im Palace, der seit 1909 Macht und Reichtum anzieht. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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