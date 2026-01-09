G-7 HOLDINGS Aktie
WKN: 902418 / ISIN: JP3172450003
|
09.01.2026 21:35:20
G7 rescheduled so Trump can attend White House cage match
The G7 summit was originally scheduled for June 14-16. The meeting, however, was reportedly moved so US President Donald Trump would be at the White House for a UFC fight on June 14, his 80th birthday.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
