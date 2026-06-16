G-7 HOLDINGS Aktie
WKN: 902418 / ISIN: JP3172450003
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16.06.2026 17:07:20
G7 summit: Ukraine and Iran lead agenda
The heads of the world's richest nations are gathering in France this week. Russia's war on Ukraine, along with the peace process with Iran, will be top topics. DW has the latest.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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