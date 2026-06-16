G-7 HOLDINGS Aktie
WKN: 902418 / ISIN: JP3172450003
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16.06.2026 02:31:20
G7 summit begins, with Iran and Ukraine dominating agenda
The heads of the world's richest nations are gathering in France this week. The EU wants Ukraine to be discussed, while the US has promised peace with Iran. G7 leaders are cautiously optimistic. DW has the latest.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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