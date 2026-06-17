G-7 HOLDINGS Aktie
WKN: 902418 / ISIN: JP3172450003
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17.06.2026 05:55:19
G7 vows new Russia sanctions amid optimism for Ukraine peace
G7 leaders, such as German Chancellor Merz, are sounding more upbeat about the push for peace in Ukraine. The G7 is looking to hit Russia with new energy sanctions as the Strait of Hormuz is expected to reopen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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