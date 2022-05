G7 wollen Cyberresilienz erhöhen

Von Andreas Kißler

DÜSSELDORF/BERLIN (Dow Jones)--Die Digitalminister der sieben führenden Industrieländer (G7) haben sich zu verstärkten Anstrengungen gegen Cyberangriffe bekannt und die Ukraine ihrer Unterstützung bei der Abwehr solcher Attacken versichert. "Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine hat deutlich gemacht, wie sehr in vernetzten Gesellschaften die kritischen Tätigkeiten von der digitalen Infrastruktur, insbesondere der Telekommunikationsinfrastruktur, abhängen, und wo hier die Schwachstellen liegen", betonten die Minister bei einem Treffen in Düsseldorf, an dem auch der zuständige ukrainische Minister teilgenommen hatte. Die Anstrengungen zur Unterstützung der Ukraine bei der Verteidigung ihrer Netze gegen Cyberangriffe würden fortgesetzt.

In ihrer Erklärung unterstrichen die G7, dass in freien Gesellschaften die digitale Infrastruktur gegen böswillige Eingriffe und Einflussnahmen autoritärer Regimes geschützt werden müsse. "Wir begrüßen den Austausch mit unserem ukrainischen Kollegen zum Thema der Cyberresilienz digitaler Infrastrukturen und gratulieren der Ukraine, dass es ihr gelungen ist, die Kommunikationsnetze unter höchst schwierigen Umständen aufrechtzuerhalten", erklärten sie.

Die G7 erkannten an, "dass wir der Resilienz der Informations-, Kommunikations- und Telekommunikationsinfrastruktur Vorrang einräumen müssen". Es zeige sich, wie wichtig der Zugang zum weltweiten Internet als Grundlage von Wirtschaftstätigkeit und Zugang zu Informationen, einschließlich lebensrettenden Informationen, sei. "Wir verpflichten uns zu einer Erhöhung der Cyberresilienz der digitalen Infrastruktur, auch in Zusammenarbeit mit Unternehmen und Organisationen der gesamten Wirtschaft", hoben sie hervor. Das gemeinsame Bewusstsein für Cyberbedrohungen solle verbessert und die koordinierte Cyberabwehr ausgebaut werden.

