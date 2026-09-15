GA technologies: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

GA technologies gab am 14.09.2026 die Zahlen für das am 31.07.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 17,95 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte GA technologies ein EPS von 20,62 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 58,75 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 69,22 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at