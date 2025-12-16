|
GA technologies veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
GA technologies lud am 15.12.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 21,18 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte GA technologies 22,20 JPY je Aktie verdient.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 36,37 Prozent auf 79,42 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 58,24 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 97,80 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 50,04 JPY je Aktie generiert.
Der Jahresumsatz wurde auf 248,95 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 189,88 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
