16.02.2026 11:03:39
Gabler strebt an die Frankfurter Börse
Gabler ist eigenen Angaben zufolge ein führender europäischer und weltweit einer der größten Anbieter von U-Boot-Ausfahrgerätesystemen. Dazu ist es in den Bereichen Unterwasserkommunikation und -datenmanagement sowie Unterwasser-Energiespeicherlösungen, etwa zum Schutz kritischer Unterwasserinfrastruktur tätig.
Per Ende Dezember kam das Unternehmen auf einen Auftragsbestand von 359 Millionen Euro, wobei der Anteil des "festen Auftragsbestands" 89,8 Millionen Euro betrug. Der gesamte Auftragsbestand entspreche in etwa dem Sechsfachen des Nettoumsatzes der vergangenen zwölf Monate, hieß es weiter. Den Großteil seines Nettoumsatzes erzielt Gabler mit Verteidigungs- und verteidigungsbezogenen Lösungen.
