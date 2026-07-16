Gabler Aktie
WKN DE: A421RZ / ISIN: DE000A421RZ9
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16.07.2026 11:46:00
Gabler und Flanq erproben unbemanntes Überwasserschiff gestartet aus Torpedorohr
Die autonomen Boote "Ranger" und "Raider" sollen aus Torpedorohren von U-Booten abgesetzt werden, um an der Wasseroberfläche Militäroperationen durchzuführen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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