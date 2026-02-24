|IPO
|
24.02.2026 10:05:00
Gabler vor Börsengang: Preisspanne für U-Boot-Ausrüster-Aktien festgelegt
Angeboten werden sollen bis zu 1,05 Millionen neue Aktien sowie bis zu 1,575 Millionen bestehende Aktien des bisherigen Eigentümers, der Possehl Mittelstandsbeteiligungen GmbH, die nach früheren Angaben nach dem Börsengang mindestens eine Minderheitsbeteiligung an der Gesellschaft halten will. Hinzu kommen bis zu 393.750 Aktien im Rahmen einer möglichen Mehrzuteilungsoption (Greenshoe-Option). Das Angebotsvolumen solle damit bei rund 112 Millionen bis 142 Millionen Euro liegen. Die angestrebte Marktkapitalisierung würde sich dann in der Mitte der Spanne auf etwa 254 Millionen Euro belaufen bei einem Streubesitz von circa 49,9 Prozent.
Aus der Kapitalerhöhung wird ein Nettoerlös von rund 41 Millionen Euro erwartet, mit dem die Finanzkraft gestärkt werden und Wachstum ermöglicht werden soll.
Gabler ist eigenen Angaben zufolge ein führender europäischer und weltweit einer der größten Anbieter von U-Boot-Ausfahrgerätesystemen. Dazu ist es in den Bereichen Unterwasserkommunikation und -datenmanagement sowie Unterwasser-Energiespeicherlösungen, etwa zum Schutz kritischer Unterwasserinfrastruktur tätig.
/mne/mis
LÜBECK (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich tiefrot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel
Der heimische Aktienmarkt gab am Dienstag kräftig nach. Der deutsche Leitindex ging nahezu unverändert aus dem Handel. Die US-Börsen befinden sich im Plus. Die asiatischen Börse schlugen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein.