Gabriel gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Gabriel äußerte sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,10 DKK präsentiert. Im Vorjahr hatten -4,600 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Gabriel hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 129,2 Millionen DKK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 123,5 Millionen DKK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at