Gabriel äußerte sich am 25.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 5,90 DKK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -6,400 DKK je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Gabriel 142,4 Millionen DKK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 125,9 Millionen DKK erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 13,300 DKK. Im Vorjahr hatten 4,00 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,41 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 538,70 Millionen DKK umgesetzt, gegenüber 515,97 Millionen DKK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at