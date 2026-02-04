Gabriel India informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Gabriel India ließ sich am 03.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Gabriel India die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 3,81 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,18 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,17 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,79 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at